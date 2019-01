Macri y Vidal, otra vez juntos, con el eje en los comicios

Los encuentros entre Macri y Vidal se producen en momentos en los que el oficialismo analiza la posibilidad de desdoblar las elecciones en Buenos Aires para que no coincidan con los comicios presidenciales. Una Comisión Bicameral de la Legislatura analiza las aristas legales y ofrecerá un dictamen a Vidal que no será vinculante. La mandataria ya dijo que definirá el tema con Macri. En ese contexto, los partidos que componen la coalición Cambiemos anunciaron un acuerdo por el que los que se postulen a cargos provinciales en elecciones anticipadas no podrán hacerlo a comicios nacionales.