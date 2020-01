Madrugada violenta: habló Joaquín, el joven agredido en el boliche

"No solo la policía me cagó a piñas y me golpeó y siguió violentando de manera salvaje durante las 12 horas que estuve detenido, sino que esto fue a raíz de un individuo, amigo/cómplice del dueño de Crafter, que decidió golpearme en la cara mientras sus amigos me agarraban de atrás, al grito de somos amigos del dueño te vamos a hacer mierda (todo esto sin razón aparente porque ni siquiera los conocía)", relató sobre el ataque.

"Los patovicas de Crafter encubrieron y protegieron a estos violentos, y el dueño del local los encubrió, protegió y refugió en su bar. Acto seguido, me amenazas diciéndome que él me llamaba la policía para que me "revienten". Hasta asesorarme legalmente no voy a usar los nombres de estos enfermos, pero voy ir hasta las últimas consecuencias porque yo no encubrir esta mierda", agregó Joaquín en sus redes.

Amigos y jóvenes que estuvieron en el local y presenciaron el momento del ataque, subieron videos a las redes que complican a los efectivos de la comisaría primera que participaron del procedimiento.

“Se manejaron mal con todos nosotros y nos comimos una noche de mierda porque la Policía no supo hacer las cosas bien”, relató una joven por WhatsApp. Mediante audios describió todo lo ocurrido en la madrugada.

