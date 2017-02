Maduro cruzó duro a Trump por primera vez y crece la tensión

Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió que responderá con firmeza a cualquier agresión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. “Si nos agreden, callados no nos vamos a quedar; Venezuela va a roncar y va a roncar duro. El imperialismo ha llegado a un nivel de desprestigio jamás visto”, dijo Maduro. “El que se meta con nosotros recibirá la respuesta adecuada”, añadió el mandatario, enfrentado en su país a una aguda crisis política y económica.

Casi simultáneamente, Trump lanzaba su propio desafío al solicitar la excarcelación del opositor Leopoldo López tras reunirse en la Casa Blanca con la esposa de este, Lilian Tintori, y con el senador republicano Marco Rubio, enemigo declarado del gobierno venezolano. “Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un preso político y esposo de @liliantintori (a quién recién conocí con el senador @marcorubio) que salga de prisión inmediatamente”, escribió Trump en Twitter, exhibiendo una foto junto a Tintori.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó a la audiencia concedida por Trump a Tintori como una “intromisión y agresión”. López cumple una condena de casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia durante protestas para exigir la renuncia de Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014. El sábado cumplirá tres años preso. Durante una charla en Washington, Tintori expresó su expectativa de que el gobierno de Trump “haga algo en acción, no sólo palabras” frente a la “dictadura” de Maduro.

Antes de que se conociera la demanda del presidente estadounidense, Maduro aclaró que no quiere “problemas con el señor Donald Trump”, si bien aseguró que el “imperialismo está amenazándonos”, en alusión a las sanciones impuestas por el Tesoro al vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusa de narcotráfico. “Si me preguntan, ¿usted quiere pelear con el señor Trump? No, Venezuela quiere relaciones de respeto en términos de igualdad con la nueva administración”, afirmó Maduro, quien agregó que a Trump lo están “acorralando y empujando” a la “confrontación total”.