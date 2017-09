Mamá de Soto: "Ojalá nunca salga de prisión"

"Estaba más que probado lo que Lagos había hecho, no se buscaba quién era él, sino qué había hecho", recalcó la mujer en referencia a la declaración del policía que hizo hincapié en su historia de vida.

"La mujer no tiene que tener miedo de terminar una relación, de decir no", indicó Susana, en referencia al caso de Lagos con Magnolia, quien no aceptó la separación y llegó a amenazarla con suicidarse.

"Me gustó abrazarme con Magnolia, fue bueno, pude ponerme en el lugar de ella y no es fácil, porque de aquí en más lo que a ella le espera es muy fuerte. Somos mujeres", concluyó la madre, tras un cálido abrazo entre ambas.

