Por su parte, el de San Antonio Oeste hizo un análisis de su arranque de temporada. “No hay dudas que venía muy bien, haciendo un gran trabajo y de menos a más. En las dos carreras de TC terminé entre los diez mejores y esos resultados me ubicaron quinto en el campeonato. Por el lado del Turismo Nacional salí segundo en la primera fecha, gané la segunda, y soy el líder del torneo. Será clave, para cuando regresemos, mantener ese nivel”, puntualizó.

Manu Urcera señaló que será fácil volver al automovilismo, ya que la actividad quedará muy golpeada por la crisis económica.

También, “Manu” habló del proyecto que inicio junto a Luciano Monti en el Súper TC2000. “Tengo muchas ganas de estar en ese auto. Estoy motivado porque vi trabajar a Luciano y todos los chicos con muchísimas ganas. Están dejando todo para que podamos ser competitivos. Tengo confianza”, expresó.

Y luego señaló que buscará defender los colores del equipo sin importar la presencia de la escuadra oficial de Chevrolet. “Nosotros somos un equipo particular y no tenemos compromisos con nadie. Tenemos toda la libertad para salir en búsqueda del mejor resultado. Yo no voy a correr para defender los colores del equipo Chevrolet, yo correré para defender nuestro proyecto. ¿Si vengo ganando y necesita un triunfo Chevrolet oficial? No será fácil entregar una victoria”, afirmó.

En el final, Urcera detalló cómo capitaliza la presencia de Guillermo Ortelli dentro del JP Carrera. “Para mi Guillermo es uno de los 44 rivales que hay en el TC. Para ganar tengo vencer tanto a él como a los demás. Se lo que significa Ortelli en la historia del TC pero yo lo tomo como un compañero más. Por estar juntos no significa que compartamos toda la información pero si intercambiamos puntos de vistas. En mi caso observo mucho su tarea porque siempre hay para aprender y una de las cosas que aprendí de Guillermo es como corre las carreras. Muchas veces no clasificó bien y parece, que el domingo, va estar en el fondo del pelotón. Resulta que cuando termina la carrera lo ves que llegó entre los diez”, cerró.