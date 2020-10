Maradona habló sobre el problema entre Messi y el Barcelona

Dijo Maradona sobre Messi: "Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no ".

Maradona, con pasado en el Barcelona, habla con conocimiento de causa. Pero además, en una nota con France Football hace poco, contó que le sucedió algo similar cuando estaba en Italia y el presidente Corrado Ferlaino le negó la salida. "Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice", agregó.

Maradona-Messi2.jpg Maradona siempre ha confesado sentir gran amor y admiración hacia Messi.

Su idolatría: "Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no me lo voy a olvidar jamás. Superó lo que yo podría imaginar. Porque estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo. Cuando entré a la cancha en Gimnasia el día de la presentación sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar".

Un deseo: "Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con la Tota pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz".