Maradona en un duro momento: solo y abandonado

“Maradona vino para operarse el hombro; sin embargo, no quiere ir al médico, está deprimido, angustiado y descuidado. No se quiere ni bañar. No quiere saber nada de Ojeda y solo nombra a Rocío Oliva”, informó el panelista de Todas las tardes, programa que conduce Maju Lozano por Canal 9.