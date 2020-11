Marcelo Gallardo: ¿Cuándo irá a dirigir en Europa?

Esta incognita no ha sido despejado pero algunos medios especializados han informado sobre supuestas reuniones entre Marcelo Gallardo y representantes de varios clubes europeos que están interesados en contratar sus servicios. Sin embargo, por ahora, no ha habido nada concreto sobre estas posibles contrataciones.

Elogios por doquier

Más allá de los éxitos están los elogios de futbolistas, compañeros y clubes que siempre reconocen la labor de este técnico. Tal es el caso de Giovanni Simeone quien en una entrevista reciente a Marca, señaló que Marcelo Gallardo es el mejor técnico que ha tenido.

Al ser interrogado sobre cuál de los técnicos lo ha marcado más en su carrera, el delantero argentino respondió "Muchos. Cada uno me ha dejado algo, pero las ganas de ganar, como Gallardo, no he visto ninguno. Es un grandísimo entrenador".

Simenone está seguro que Marcelo Gallardo es un técnico de una gran calidad para dirigir en Europa, ya que el nivel de competitividad en Argentina es tan elevado como en cualquier liga del viejo continente.

En sintonía con esta opinión se encuentra el arquero multicampeón con River en la década de los 90, Germán Burgos, quien en una reciente entrevista no dudo en elogiar el desempeño de Marcelo Gallardo al frente de River.

“Está para dirigir a un grande de Europa, sin dudas", recalcó quien podría ser el posible sucesor de Gallardo si éste en algún momento recibiese una oferta tentadora que lo hiciese abandonar River para probar suerte en otras latitudes u en otro equipo de la liga nacional.