Marcelo Gallardo: "Estoy en un lugar que representa mucho para mí"

Precisamente, por su extraordinario trabajo dentro de River, han surgido muchas teorías que ubican a Marcelo Gallardo entrenando a gigantes históricos como el Real Madrid o el Barcelona, según algunos medios en España, el muñeco ha sonado para sustituir a la leyenda viviente Zinedine Zidane en caso que no consiga la Liga de España o la UEFA Champions League con los merengues, lo mismo sucede en el vestuario del Barcelona en caso de que Ronald Koeman no consiga alguna de las competiciones. Sin embargo, ¿Es necesario preguntar si Marcelo Gallardo es un buen entrenador ?

“Siento que estoy en un lugar que para mí representa muchísimo y soy bien remunerado. Y no necesito ir a otro lugar para demostrar que soy mejor entrenador. No tengo ese deseo, yo acá me pongo a prueba todos los días, y eso requiere muchísimo esfuerzo, y eso es vivir con una intensidad diferente. Y aparte pienso desde lo humano, y tengo deseo de estar cerca de mi familia. Necesito alimentarme de todos esos desafíos. Hoy disfruto del día a día, y ya llegará el momento en el que sienta que no tengo nada para dar”, comentó Marcelo Gallardo tras la victoria de River ante Rosario Central en Liga Argentina.