Marcelo Gallardo: próximo a los 300 partidos con River

Sir Alex Ferguson, dirigió 1.500 partidos de fútbol durante sus 27 años al frente del Manchester United. Un promedio de 55,5 cada 12 meses que se asemeja al de Marcelo Gallardo ; en sus seis años en River anda por los 50 . Aunque la relación directa entre el monstruo escocés y este estratega hecho en Argentina tiene otra ligazón conceptual: si hubo un tiempo en el que nadie imaginaba un United sin Fergie, actualmente no existe hincha en Núñez al que se le cruce por la cabeza un futuro sin el Muñeco.

Por banca, es único. Por historia, Marcelo Gallardo, también lo es: no figura en los estándares modernos del fútbol nacional que un entrenador dure tanto en un equipo. Gallardo es una excepción: alcanza con observar cuántos entrenadores desfilaron por los otros cuatro grandes durante los seis años y tres meses del ciclo MG. Fueron 28. Sí, 28. Una locura. O no tanto, si se contempla el comportamiento resultadista que suele regir al fútbol nacional: lo que no gana, se toca.