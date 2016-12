En medio de la tormenta de despidos en Ideas del Sur, Marcelo Tinelli sigue sin hacer declaraciones explícitas sobre el tema. Después de retuitear mensajes que visibilizaban el malestar que se vive en la productora, el Cabezón apeló a su costado místico y al último libro de Umberto Eco, De la estupidez a la locura, para dar señales sobre su postura.

A lo Raví Shankar, y sin hacerse cargo de los despidos ni de la incertidumbre de muchos de los trabajadores que quedaron tambaleando laboralmente, Marcelo se defendió: “La teoría de la conspiración surge porque las explicaciones evidentes de muchos hechos que no nos satisfacen y, casi siempre, nos duele aceptarlas”.

“El síndrome del complot. Es genial cómo pensamos que casi todos los acontecimientos que pasan son obra de un poder misterioso de las sombras”, agregó. Luego, como para sumarse un poroto, compartió un posteo que replicaba un elogio de Marcelo Valencia, productor histórico de Ideas del sur, Hacia su persona: “@cuervotinelli fue un padre, es una guía para nosotros laboralmente. Nos enseñó mucho”, dice @ElBalaValencia en #DDM”.

Antes de esos tuits, el conductor de Showmatch ensayó una especie de análisis introspectivo y citó otras frases del escritor italiano. “La vida no es más que una lenta rememoración de la infancia. Lo que convierte en dulces esos recuerdos es la lejanía”, escribió, y añadió: “El móvil nos somete a la pérdida de la soledad, la reflexión silenciosa sobre nosotros, y a la condena a una constante presencia del presente”.

Tras un año complejo por los frustrados intentos de llegar a la presidencia de la AFA, Tinelli está a punto de enfrentar un juicio impulsado por los máximos directivos de Grupo Indalo (Cristóbal López y Fabián de Sousa) por presunta utilización de fondos de Ideas del Sur para financiar dos obras teatrales de verano Sálvese quien pueda y Abracadabra.

Si bien Tinelli se desprendió de las acciones de la empresa a principios del 2016 y buena parte del personal le agradece todo lo que vivieron laboralmente a su lado, otros lo responsabilizan de una parte de la deuda previsional que tiene la compañía con los trabajadores, dado que la misma data de febrero de 2015.

Mientras tanto, el panorama en Ideas es desolador. “No hay ninguna novedad. Ni siquiera hay gente: están todas las oficinas vacías”, relató un empleado de Ideas del Sur al portal Big Bang News sobre la situación que se vive en el edificio ubicado en la calle Olleros. Al parecer, detrás de los 27 despedidos de esta semana se vienen entre 100 y 150 más.

La crisis en Ideas del Sur se cargó a Listorti

“Tendré otra posición económica, pero a partir del viernes me quedo sin trabajo y no tengo nada firmado para el año que viene, estamos todos en la misma”, lanzó José María Listorti frente a un cronista de TV. “Me lo comunicaron el Chato, Fede y Codevilla. Les dije que respeto la decisión, pero no la comparto. Sé que son las reglas del juego, ellos manejan la programación y deciden qué va y qué no”, precisó.

El conductor de Este es el show se solidarizó con sus compañeros despedidos. “Nosotros amamos Ideas del Sur. Estamos conmovidos, tristes. Estoy muy angustiado, tengo mucha bronca porque las personas que están llegando a su trabajo, amén de ser personas, son amigos personales”, declaró y reflexionó: “Es una productora tan importante que nos hizo crecer como profesionales y personas. Me duele mucho lo que está pasando”.

Por otro lado, contó que habló con Marcelo Tinelli y que el Cabezón le dijo que se comunicó con cada uno de los que despidieron.