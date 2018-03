Mariano Mayer: "Hay 5 mil pymes con beneficios fiscales"

Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes, del Ministerio de Producción, le dijo a EyP que en total se inscribieron 4900 de las más de 12 mil pequeñas y medianas empresas que se desempeñan en la provincia. De las inscriptas, 57 empresas realizaron inversiones productivas y se ahorraron 30 millones de pesos por los beneficios de la ley (ver recuadro). En una entrevista exclusiva, el funcionario de la cartera que conduce Francisco Cabrera rescató la adhesión del gobierno local a la Ley Pyme y el trabajo en la difusión de los beneficios.

¿Cuántas pymes neuquinas se registraron?

Neuquén tiene un porcentaje de registro que está entre el de las provincias que más nivel de registro tienen, pero queda mucho trabajo por hacer porque sólo son el 40 por ciento de las pymes de la provincia las que se registraron. Nosotros quisiéramos que lo aprovechen todas, porque la Ley Pyme lo que hizo fue bajar los impuestos y simplificarles la vida.

¿Cuáles son los beneficios puntuales para las pymes por registrarse?

En primer lugar, la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, que es un impuesto muy sufrido y criticado por las pymes. Por otro lado, tienen la posibilidad de pagar el IVA a 90 días, lo cual es un alivio financiero importante porque la mayoría de las pymes vende, pero no cobra de contado y el IVA lo tenía que pagar ‘taca taca’. Ahora pueden calzar mejor el pago del IVA con el cobro de sus facturas.

¿La totalidad del IVA se paga a los 90 días?

Totalmente. Esto permite que los emprendedores no nazcan quebrados, porque arrancaban y en la primera venta, que probablemente cobraba a los dos o tres meses, y tenía que asumir el pago del IVA.

¿Hay otras ventajas?

Sí. Está la posibilidad de compensar el cien por ciento del impuesto al cheque contra el impuesto a las ganancias y los anticipos de ese tributo. Cuando llega el momento de pagar un anticipo o el impuesto se hace la cuenta de cuánto se pagó por el impuesto al cheque y en muchísimos casos da que la pyme no tiene que pagar nada de Ganancias, porque ya está todo compensado.

Cuando se anunció el programa se dijo que habría un capítulo de fomento a las inversiones. ¿De qué se trata y cómo está funcionando?

Eso es muy importante porque las pymes reclamaban que se atendiera la necesidad de inversión que tienen. Cuando se habla de inversiones la gente tiende a pensar en grandes compañías, pero las pymes están invirtiendo todo el tiempo, sin que hasta ahora se contemplara un incentivo por parte del estado. Las pymes que están registradas deducen el 10% de las inversiones del impuesto a las ganancias.

¿Hay financiamiento para las pymes que se registran?

Sí. Por un lado está el financiamiento del banco del ministerio –BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior)-, pero también se facilita el acceso al crédito de la banca comercial pública y privada. Con la sola presentación del certificado de registro alcanza para certificar la existencia de una pyme, no hace falta ningún otro papel, eso simplifica la burocracia.

¿El financiamiento tiene alguna orientación en particular?

Es amplio. Está disponible para las pymes que quieren capitalizarse, las que necesitan inversión para crecer, para comprar una máquina que le haga aumentar la producción...

¿Se financian bienes o proyectos?

Hay líneas diversas, pero lo bueno es que los trámites están simplificados, en el BICE se puede solicitar el financiamiento por internet, luego el banco hace una evaluación junto con los técnicos del INTI y se resuelve sin que el empresario pyme tenga que moverse de su lugar.

¿Qué requisitos deben cumplir las pymes para registrarse?

Es muy sencillo. Se hace por internet en la página del ministerio (de Producción de la Nación). Se llena un simple formulario y ya está registrada la pyme.

¿Por qué causa no se registra un número mayor de pymes?

No es una sola, pero la principal es falta de información. No todos saben que pueden hacerlo y por eso nuestro trabajo es tratar de llegar al mayor número de emprendedores y empresarios pequeños y medianos con la información porque una vez que se dan cuenta de los beneficios se deciden rápido a registrarse. Otra causa es que muchos piensan que no es para ellos, que no cumplen los requisitos y ese tipo de cosas, pero todas las dudas se despejan cuando conocen la información.

Invirtieron 57 pymes locales

En Neuquén existen más de 12 mil pymes, de las cuales 4900 se registraron para acceder a los beneficios de la Ley Pyme de la Nación. Según informó el Ministerio de Producción, por el registro las pymes locales se ahorraron 90 millones de pesos. De las registradas, 57 declararon inversiones que les permitieron ahorrarse unos 530 mil pesos por empresa en promedio gracias a los beneficios de la Ley Pyme. Por la compensación del impuesto al cheque, más de 1800 empresas neuquinas se ahorraron 62 millones de pesos. Y a través del banco BICE se otorgaron créditos a las pymes locales por 253 millones de pesos.