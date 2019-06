Mariano Moreno: los bomberos voluntarios festejaron su gran día

Neuquén. Hay hombres y mujeres que están más allá de sus tiempos, que están más allá de su propia vida y que no tiemblan y no dudan en ponerla en riesgo si de salvar la de un prójimo se trata. Esos hombres y mujeres son los bomberos. Esa pasión que no reconoce fronteras, esfuerzos ni horarios también es mostrada en Mariano Moreno por una decena de vecinos.