Mario Casas afirma que su ego está dormido

El cambio que ha experimentado en su carrera tiene mucho que ver con el hecho de dejar en el pasado su ego, aunque algunos digan que esto último es imposible para un actor.

“Hay un ego, una lucha que creo que tenemos la mayoría, unos más desarrollados que otros. Este es un trabajo de uno mismo, todo el tiempo estás trabajando con tu personalidad, con tus emociones y eso hace que tu ego pueda ser más marcado”, apuntó Mario Casas al portal Cinemanía.

“Cuando era más pequeño recibí bastantes palos, hice series tal vez para un público más joven, películas por las que se me dio bastante caña. Ahí ya me apalearon el ego, desapareció y lo destruyeron”, agregó.

Mario Casas 1.jpg

El actor, de 34 años de edad, dice que su arrogancia interna permanece ahora “dormida”, con la intención de sumergirse en su reconstrucción profesional con roles opuestos a él.

En ese plan, está consciente de que tendrá que enfrentar en el camino más de un cambio en su anatomía, como le pasó con la película El practicante.

“Es un proyecto al que le tenía muchísimas ganas, quería sumergirme en el trastorno antisocial de un ser así, de un psicópata, trabajar desde la no emoción”, comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses)

Para Mario Casas este proyecto fue todo un reto, pues adelgazó muchísimo y se sentó en una silla de ruedas durante dos meses y medio, cada día, durante las 12 o 13 horas del rodaje.

“Después de dos meses y medio con un personaje que se está pudriendo por dentro me afecta. Cuando acabamos y me pesé no me había dado ni cuenta de que había adelgazado otros tres o cuatro kilos”, dijo.