Mario Casas asegura que cada día es más tímido

Desde que se dio a conocer, Mario Casas no ha parado de trabajar y de ganar popularidad. Sin embargo, la fama lo ha dejado expuesto al mundo, algo que lo que ha llevado a refugiarse en sí mismo.

“Soy cada vez más tímido, de encerrarme en mi mundo. Te haces más conocido, pero también cada vez la gente opina más sobre ti. Sí o sí te ponen la etiqueta, aunque no te conozcan... Eso me hace más tímido”, contó hace unas semanas a La Voz de Galicia.

Para el actor gallego la timidez, eso sí, le permite estar atento porque no lo deja sentirse confiado en ningún ambiente.

“Aún me suda el labio cuando estoy delante de una cámara, tiene que ver con la timidez... Pero cuando dicen ‘cinco y acción’ es cuando desapareces, y te conviertes en otra persona. Viajas a otro, a otra vida. Mi personalidad la han ido haciendo mis personajes. Me han enseñado muchas cosas que desconocía yo de mí”, se sinceró el artista.

Personajes oscuros

Aunque se dio a conocer como galán romántico, Mario Casas ha ampliado su registro y en sus más recientes películas ha dado vida a personajes bastante complejos.

“Tiene que ver con la edad. Al principio, la gente te posiciona en un sitio. Tú haces otras cosas también, pero la gente suele quedarse con lo mismo. Ahora tengo 34 años y la complejidad de El practicante no podría haberla hecho cuatro años atrás. No sería real porque hay una madurez que solo da la edad”, señala el actor, quien debutó en el cine gracias a la película El camino de los ingleses en 2006.

En otro orden de ideas, el actor también comentó que no es muy adicto a las redes sociales y si no fuera por su trabajo no las tendría.