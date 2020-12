A pesar de eso, el artista no se arrepiente de ninguna de las experiencias profesionales que ha tenido hasta la fecha.

“Al final, mis aciertos y mis errores me han llevado adonde estoy ahora. He tenido un proceso profesional y personal del que no cambiaría nada”, comentó entrevista para Infobae.

Seguidamente, el intérprete confesó que actualmente se concentra en los proyectos y personajes que le aportan a su carrera.

“El haberme hecho más mayor ha hecho que tenga más capacidades, y con mis 34 años, tengo otra capacidad de análisis. Así que no cambiaría nada”, relató.

Al ser consultado sobre si le gustaría probar suerte en Hollywood como sus compatriotas Penélope Cruz o Miguel Ángel Silvestre, Mario Casas no fue contundente en su respuesta.

“Creo que ha cambiado un poco el mundo Hollywood como lo pensábamos. Yo recuerdo cuando se fue Antonio Banderas, Javier Bardem, Penélope Cruz, Jordi Mollá, y algunos más que abrieron camino, pero creo que las historias eran distintas y la sociedad era otra. Creo que ese viaje de la ‘montaña de Hollywood’ ha cambiado algo con la llegada de las plataformas”, dijo.

Mario Casas 1.jpg Mario Casas asegura que no cambiaría nada en su carrera

Sobre si volvería a trabajar en una película romántica a estas alturas de su carrera, el intérprete manifestó que siempre existe la posibilidad.

“No es que estoy evitando ese estilo de films. Tal vez el año que viene me llega un drama romántico o una historia épica de amor y yo seré feliz de la vida de hacerlo. Faltan muchas historias de amor, de hecho, son los guiones más difíciles de encontrar”, indicó.