Mario Casas habla sobre su personaje más complejo

"Tuve que buscar en los lugares más oscuros de mi interior. Nada fácil. Mi transformación durante el rodaje fue tan impresionante que el equipo y mi familia se llegaron a preocupar por los posibles efectos en mi cuerpo y mi mente. Al ver la película, el público va a quedar profundamente impactado. Le dejé la vida porque era muy importante no arrebatarle al resultado ni un ápice de credibilidad", indicó.

"Me castigué durante 4 o 5 meses, y cuando estaba en parámetros peligrosos, seguí. Era algo enfermizo, y creo que ese punto se ve claramente en la película. La mirada de Ángel es impasible, vacía. Cómo actúa cuando llega a las escenas de un accidente. Cómo absorbe y trata a su novia. Tiene el poder suficiente para llevarse por el camino a quien sea", agregó.

Para Mario Casas formar parte de este proyecto de Netflix representó una evolución a nivel profesional y personal.

"Noto la madurez y mi evolución como hombre. Lo que sé hoy no lo sabía a los 18 años y siento la necesidad de aprender. También me he vuelto más exigente, me gusta que me pongan a prueba constantemente. Aunque es curioso, con la edad me pongo más nervioso delante de la cámara y en los ensayos. Antes eso no sucedía", sentenció el actor.