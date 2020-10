Mario Casas habló sobre la evolución de su carrera actoral

En una reciente entrevista, en promoción a su película No Matarás , Mario Casas habló de su vida personal, dice que por ser figura pública no considera que tenga una "cara b", aunque si dice ser muy privilegiado. Además, el actor asegura que se ha "hecho más mayor" y también confesó cómo se ha sentido a lo largo de este año, con la pandemia de coronavirus.

Con respecto al Covid-19, Mario Casas comentó: "Me parece lo peor que nos puede pasar a todos. A todos los que nos dedicamos a la cultura y al cine, teatros que se están cerrado, es una pena. A mí me parece un bien necesario para la sociedad el poder ir al cine, ir al teatro. Yo creo que la cultura está ahí y la sociedad también, en lo que a la educación se refiere".

Con respecto a su nuevo protagónico, el actor Mario Casas reveló: "Mi manera de dar respeto a esta profesión, al público, es sumergirme y trabajar y echar toda la carne en el asador. Me parecería fallar a la gente. El público es sabio y sabe cuando un actor está trabajando y dándolo todo. Desde que me ofrecen el guión empiezo a trabajar, aunque quede un año para esa peli. Ese guión se queda dentro de mí, empiezo a documentarme y a leer y empezó a trabajar".

Respecto a la evolución de su carrera profesional, Mario Casas mencionó: "Lo que sí noto mucho es, en el caso de la gente, es más respeto, es cierto, pero porque me he hecho más mayor. Tengo 34 años y la gente me conoce desde hace 15. La gente ahora se me acerca para hablarme de películas, de mi trabajo. También lo noto con la prensa, es cierto que siempre me han tratado muy bien, pero cómo hablas con ellos, cómo te miran, las cosas que te preguntan, han pasado años y tienen una objetividad sobre tu carrera y lo que has hecho. Las conversaciones parten desde otro sitio. Es bonito también".