Mario Casas prefiere personajes que lo reten

Salir de la zona de confort es salir del personaje que acabo de hacer o ya he hecho y entendido

Así explicó en una reciente entrevista Mario Casas, y destacó que le gusta las carreras de los actores Javier Bardem, Jake Gyllenhaal, Shia Labeouf, Tom Hardy o Joaquin Phoenix. "Está en constante descubrimiento, tirándose a la piscina y a mí me interesa mucho estar en la cuerda floja”.

En este sentido, Mario Casas destacó que su manera de interpretar a evolucionado con el transcurso de su vida: “Tengo 34 años, soy joven, pero me parece que poco a poco estos últimos años puedo aportar más matices a los personajes. Me conozco más, he visto más cine y televisión, y eso me lleva cada vez más a retarme a mí mismo”.

Además, habló sobre el respeto que le ha generado llevar tantos años haciendo cine: “Noto es mucho respeto, ya no solo dentro de mi profesión que siempre lo ha sido así, sino con la gente en la calle, que me dan su opinión de lo que les gusta o no: después de 15 años de carrera, te das cuenta de que te conocen como actor, y eso para mí es el mayor premio que puedas tener”.

Finalmente, Mario Casas declaró acerca del cine en tiempos de pandemia: “Hay que intentar seguir llevando gente al cine, pero es complicado porque las películas se van retrasando. La decisión de estrenar es valiente, pero hay que llevar gente porque si no ¿Qué va a pasar con las salas y con las películas?”, se pregunta.

Si quieres ver una muestra del trabajo desarrollado por Mario Casas, puedes hacerlo mediante Netflix, mirá acá la lista de películas con el actor que podés ver en la plataforma de streaming.