Mario Casas reflexivo: "El hombre tiene derecho a llorar"

Ahora tiene más sentido que nunca. Para los que hacemos cine es un compromiso. Por supuesto que podríamos retrasar la fecha como han hecho tantísimos, pero entonces ¿Qué pasa con el cine y con las salas? Tenemos que seguir ahí e intentar que esto salga adelante. Todos estamos perdidos.

Mario Casas habló sobre las películas estrenadas en plataformas digitales, tales como Netflix: "Las plataformas han servido para cubrir un hueco que ha dejado el cine. Han dado mucho trabajo. Por otro lado, yo tengo que agradecer a las plataformas que gracias a ellas me han visto en sitios que jamás habría imaginado. Abren muchos caminos. Eso de Hollywood... ha cambiado. Esa cosa de Antonio Banderas que abrió las puertas a muchos españoles ya no es así. Ahora Hollywood está en todas partes".

Con respecto a sus referentes en la actuación, Mario Casas comentó que sigue la carrera de los actores Joaquin Phoenix, Shia LaBeouf, Jake Gyllenhaal o Javier Bardem. Y explicó: "No me comparo con ellos, cuidado. Simplemente, son mis referencias. Ves estas carreras y te das cuenta de que son gente que siempre se arriesga. Pienso por ejemplo en Tom Hardy y no tiene ningún problema en hacer la peor película del mundo si se enamora del personaje. Todo en él es too much. Venía de hacer a un ejemplo de masculinidad tóxica y narcisista en 'El Practicante' y ahora, en 'No Matarás', da vida a una personalidad que encajaría en la definición de nueva masculinidad".

Me gusta que se note el cambio y que se relacionen. Sí, mi personaje ahora es un hombre sensible que no tiene miedo a mostrarse tal y como es. Sí, esa es la nueva y más educada masculinidad. El hombre tiene derecho a llorar sin avergonzarse. Espero que ése sea el futuro.