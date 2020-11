Por este motivo, ha señalado que no reniega de ningún rol, película o serie que haya hecho. Ni siquiera le molesta su etapa de ídolo adolescente, que para muchos es incompatible con la intención de ser un actor “serio”.

“A ese Mario Casas se lo debo casi todo. Soy el que soy ahora mismo por él. Es más, volvería a hacer Tres metros sobre el cielo sin dudarlo”, dijo a diario El Mundo sobre la película que lanzó su imagen de galán romántico.

“Y lo mismo sirve para un dramón romántico como Palmeras en la nieve. Son películas que llevan mucha gente al cine y sería idiota abjurar de ello. Además, son películas que gustan mucho a las mujeres y las mujeres son las que llevan a los novios al cine. No al revés”, añadió el intérprete, un favorito de la prensa rosa en su país debido a su movida vida amorosa.

Mario Casas.jpg Mario Casas revela cuánto le ayudó ser un ídolo adolescente

El artista también admite que cada uno de esos papeles lo ha llevado a tener la capacidad de pasar de una figura ejemplo de masculinidad tóxica a uno que representa al ideal del nuevo hombre en un abrir y cerrar de ojos.

“Me gusta que se note el cambio y que se relacionen. Sí, mi personaje ahora es un hombre sensible que no tiene miedo a mostrarse tal y como es. Sí, esa es la nueva y más educada masculinidad. El hombre tiene derecho a llorar sin avergonzarse. Espero que ese sea el futuro”, manifestó Mario Casas sobre su más reciente filme, No matarás del director David Victori.