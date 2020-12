Mario Casas: "Sueño trabajar con Pedro Almodovar"

A propósito de su trabajo en la película No matarás, el actor ofreció una entrevista para Infobae en la que no solo habló de su interpretación de Dani en el filme, sino que también se refirió a su deseo de compartir un proyecto con el cineasta Pedro Almodovar.

"Soñando, y pensando acá en nuestro país (España), sueño con trabajar con Pedro Almodovar que no he tenido la oportunidad y es parte de la historia de nuestro cine y es alguien de quien me gustaría decir que he trabajado con él. Ese es uno de mis grandes sueños. Y después hay muchos directores europeos, estadounidenses y del resto del mundo con los que me gustaría trabajar", dijo Mario Casas interrogado sobre con cuál actor o director le gustaría trabajar.