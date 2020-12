Mario Casas y su pasado oscuro

Consientes del gran talento que tiene Mario Casas para la interpretación y la dedicación que implica aprenderse los extensos guiones de las películas pocos sospecharían que el protagonista de El practicante fue un pésimo estudiante.

Mario Casas en El practicante Mario Casas en El practicante

El mismo protagonista de Tres metros sobre el cielo confesó en varias entrevistas que en su adolescencia no era muy buen alumno. Aunque aseguró que no era un chico problemático, admitió que no se le daban bien los asuntos académicos.

De hecho, el actor español atribuyó su mala relación con los estudios a su falta de memoria, cosa que al parecer le ha causado problemas durante las grabaciones y ha desatado divertidos momentos.

A pesar de haber sido un mal estudiante, Mario Casas resultó ser un muy buen ejemplo como ser humano y como profesional para sus hermanos menores, quienes han dicho públicamente que lo ven como un ejemplo a seguir.