Mario Ishii , intendente de José C Paz , protagonizó un escándalo tras ser filmado mientras mantenía una fuerte discusión con trabajadores de la salud , quienes le reclamaban mejoras laborales. El incidente comenzó a circular en la cuenta de Twitter de Gastón Cavanagh, productor del programa de Jorge Lanata.

Al parecer el reclamo de los empleados para Ishii, era por la cantidad de horas de servicio que tienen que cumplir, el cual, les impide pasar tiempo con sus familiares. “Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría”, explicó uno de ellos.

Pero Mario Ishii entendió otra cosa, ya que, se refirió a ellos para advertirles que si no cumplen con su trabajo solo se les iba a pagar el salario básico, además los acusó de vender sustanciales ilegales, acto que según él debe "cubrir".

Embed Al final del video, el intendente de Jose C Paz, Mario Ishi, dice que tiene que “cubrir a los que venden falopa” pic.twitter.com/VreD7ksSZ4 — Gastón Cavanagh (@gastoncavanagh) July 24, 2020

"Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, expresó en intendente.

Al ser consultado luego por el video, Ishii dijo que las palabras que dijo las habían sacado de contexto y aclaró que él no está encubriendo negocios ilícitos sino puestos de trabajo.

“No protejo la venta de falopa. Yo les dije que salí a cubrir todas las irregularidades que hay en el área. Sacaron de contexto esa partecita. Intervengo en un montón de cosas (dentro del Municipio) y, como hay una pandemia, intervine el área de salud y me puse al frente de ella”, declaró el intendente.