Mirá el discurso de película que hizo un intendente de Jujuy

Alejandro Torres, parado al lado de la bandera y con un tapaboca con la insignia nacional, recalcó en un punto de su discurso: “Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear".

Y agregó: "Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

El hecho se viralizó por las redes luego de que un usuario editó las imágenes del discurso del jefe comunal y las comparó con un momento de la taquillera película ‘El Día de la Independencia’, cuando el presidente de Estados Unidos antes de ir al combate contra alienígenas invasores brinda un encendido mensaje. El resultado fue sorprendente. Era similar.

