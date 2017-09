Marsella: atacan con ácido a cuatro estadounidenses

La Fiscalía de Marsella indicó que el ataque ocurrió en Saint Charles, la estación central de trenes de la ciudad. Dos de las turistas resultaron heridas en el rostro y otra tendría un ojo lastimado, dijo una portavoz de esa dependencia. Las jóvenes estaban en el lugar para tomar un tren con dirección a París. La presunta agresora, una mujer de 41 años, fue detenida, informó una portavoz.

La vocera aclaró que la sospechosa no realizó ninguna manifestación relacionada con el terrorismo durante su aparición y no hay, por el momento, un vínculo claro que indique un atentado, aunque subrayó que no se destaca ninguna teoría en esta parte de la investigación.

Marsella es una ciudad ubicada sobre la costa del sur de Francia, más cercana a Barcelona que a París. En un incidente previo en la misma urbe, el conductor de un vehículo mató a una mujer cuando embistió dos paradas de autobús el mes pasado, pero según las autoridades no se trató de un acto de terrorismo.

En abril, la policía frustró un “ataque terrorista” y detuvo a dos presuntos extremistas en Marsella días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. El fiscal François Molins dijo que los sospechosos “estaban dispuestos para llevar a cabo un inminente ataque”.

“La persona arrestada tenía antecedentes penales por robo y no se descarta que padezca problemas mentales”. Información oficial. Lo dijo una portavoz de Marsella.