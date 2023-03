Martes con cortes de organizaciones sociales en la ex Ruta 22

“Fracasó porque no estuvo el ministro (Germán Chapino) para poder resolver el problema, enviaron a los abogados y este no es un problema legal, sino político. No hubo propuesta ni convocatoria. Nos la pasamos hablando con personas que no pueden definir”, señaló el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, a LMNeuquén.