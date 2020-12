Martín Cirio se fue a Estambul tras denuncias por pedofilia

Allí también explicó las causas de su decisión de cambiar de país de residencia y también contó por qué eligió esa ciudad para emigrar. Más tarde, en su cuenta de Instagram, publicó posteos e historias en las que ya se lo vio instalado en la mencionada ciudad turca.

MARTIN CIRIO 2.jpg Martín Cirio se fue a Estambul luego de ser acusado de pedofilia.

"No les voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz -contó-. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando un poco funcionar. La gente que me sigue en Twitter. No, Twitter no, no tengo más y nunca más voy a abrir esa cuenta. Veo Twitter y lloro, me trae bad memories (malos recuerdos)".