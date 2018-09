"En situaciones de incertidumbre hay mucha gente que no quiere comprar y mucha que no quiere vender. Hoy es la gran incógnita", aseguró el director de la consultora Eco Go, que definió la situación actual como "una crisis de credibilidad".

"Lo que venía pidiendo el mercado es información detallada, un programa financiero claro, que explicara cómo iba a cubrir las necesidades para los vencimientos de deuda en dólares. Justamente a esto le surgió un ajuste mucho mayor, al que estaba incluido en el acuerdo inicial con el FMI", agregó Vauthier.

Sin embargo para el economista, ahora lo más importante, más allá de los números que se presentaron ayer "es como se va a mover la política hacia adelante. "Este ajuste, sin un acuerdo con la oposición, va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Es decir con la oposición que gobierna, que son los gobernadores y el senado. Me parece que lo que está esperando el mercado para terminar de estabilizar, es que este ajuste quede plasmado en el presupuesto que se termine aprobando finalmente", afirmó.

Asimismo, antes de estos acuerdos "tenemos que ver qué se termina acordando con el FMI, todavía están viajando los funcionarios y vamos a ver qué se discute. Faltan dos acuerdos, hoy el gobierno presento su propuesta y ahora debe negociar con el FMI y con la oposición que gobierna", aseguró.

El especialista también recordó que las provincias "tendrán que hacer algún tipo de ajuste, aun los números son en general, la emergencia llevó al gobierno a trabajar rápidamente". "Todavía no hay mucho detalle y me parece que falta eso, no termina de quedar en claro incluso lo de las retenciones", finalizó.