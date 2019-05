Más de 30 mil neuquinos vieron Avengers: Endgame

Durante estos días, se repite en la ciudad la escena de las salas llenas e incluso la imposibilidad de conseguir entradas para funciones, que se agotan con mucho tiempo de anticipación.

Avengers: Endgame se estrenó en el país con 630 salas que la emiten en simultáneo, un 75 por ciento del total disponible. Además, se ofrece en todas las opciones posibles, ya sea subtitulada o doblada, y en todos los formatos, 2D, 3D, 4D, salas XD y Monster Screen. La anterior película de los Vengadores, Infinity War, se había lanzado con 453 copias, según informó el portal cinesargentinos.com.ar.

Avengers: Endgame es la película número 22 de la franquicia de superhéroes de Marvel Studios y la culminación de 11 años de historia. Durante este tiempo, las gemas del infinito jugaron un papel importante en la mayoría de las historias en las películas de Marvel. Hay seis gemas: mente, poder, realidad, alma, espacio y tiempo, y todas son muy poderosas. Durante este tiempo, Thanos, el supervillano alienígena púrpura de Marvel, estuvo detrás de las seis gemas para completar su guante del infinito. Se trata de un guante poderoso y malvado que Thanos quiere usar para eliminar a la mitad de las criaturas del universo, con el fin de proporcionar más recursos para los que quedan.

Al final de Infinity War, Iron Man y Nebula quedaron varados en el planeta Titán, donde no pudieron robarle el guante del infinito a Thanos. Capitán América, Thor, la Viuda Negra, Hulk, Máquina de guerra, Rocket, Okoye y M’Baku se quedaron en Wakanda, el país de origen de Pantera Negra, después de que sus compañeros se evaporaran por el “chasquido” de Thanos. Se trata del chasquido de dedos mortal del supervillano que acabó con la mitad de toda la vida.

Hawkeye, Ant-Man, Capitana Marvel, Valkyrie, Pepper Potts y Wong también sobrevivieron, pero no estuvieron involucrados en los enfrentamientos en Infinity War. Spiderman, Doctor Strange, Star-Lord, Pantera Negra, Bruja Escarlata, Falcon, Groot, Bucky Barnes, Drax, Mantis, Nick Fury y Maria Hill se convirtieron en polvo en las escenas finales de Infinity War. Loki y Vision también fueron víctimas del gigante Thanos, The Wasp fue derribado al final de Ant-Man y The Wasp y Shuri fue incluida entre los héroes muertos en una serie de carteles que nombraban a los sobrevivientes y los caídos de Infinity War.

--> Récords en la venta de entradas

El primer día de estreno de la película ya se quedó con el récord: vendió 305 mil entradas, aun cuando la duración de la cinta (3 horas) atenta contra una mayor cantidad de proyecciones. A tres días de su estreno siguió consiguiendo récords y superó el millón de espectadores, destronando la marca de Rápidos y Furiosos

en 2015.

La película está actualmente a punto de superar los dos millones de espectadores y se encamina a convertirse en la más taquillera del año.

Los otros dos tanques que se esperan, o podrían competirle, también pertenecen a la misma factoría: Disney.

Se trata de El Rey León y Toy Story 4, ambas planteadas para las vacaciones de invierno en nuestro país.