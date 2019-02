Massa despejó las dudas y descartó alianza con CFK

“Yo soy taxativo en la acción desde el 2013: cuando todos hablaban del sueño de la eternidad, yo me enfrenté (a ella) junto a un grupo pequeño de intendentes. Y después, en el 2015, construimos esta alternativa, y lo mismo sucedió en el 2017 con Margarita Stolbizer”, enumeró Massa, quien agregó que hace nueve años que no habla con la ex mandataria y que su distancia respecto de ella “es una conducta” que data desde hace tiempo, pero que sin embargo “es importante decirle al votante de Unidad Ciudadana que no alcanza con las candidaturas de culto”.