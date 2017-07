“No queremos que si un juez decide investigarnos se choque con nuestros privilegios ni hoy, ni mañana ni nunca”, aseguró Massa, para quien “se acabó el tiempo de las palabras en la Argentina y, ahora, es tiempo de gestos”. En este sentido, dijo que su espacio no sólo presentó la renuncia a los fueros que rigen en la actualidad, sino a los que puedan tener hacia adelante. “Por eso, además, pedimos que la Cámara nos acepte la renuncia a los fueros y que se modifique la ley de fueros. El Congreso tiene que ser el ámbito de representación del conjunto de la sociedad”, argumentó.

Respecto de las supuestas escuchas en las que Cristina Kirchner le pide a Oscar Parrilli “embocar” a Massa, el ex jefe de Gabinete de CFK dijo que no le sorprende que puedan ser ciertas porque “la lógica del daño la viví en carne propia hace cuatro años cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa”, en alusión al incidente que vivió durante la campaña electoral de 2013. “Me dio una profunda tristeza. La Argentina necesita dirigentes pensando en resolver los problemas de hoy y no viendo cómo destruyen al otro. La idea de la destrucción del que piensa distinto debe quedar en el pasado de la Argentina”, afirmó.