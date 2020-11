Masters 1000 de París: Rafa Nadal eliminado en semis

Ya consumada la derrota, a Nadal, que se quedó con las ganas de alcanzar a Novak Djokovic como máximo ganador en Masters (36 para el serbio), le preguntaron si había una maldición para él en este certamen. "Para nada. Es prácticamente mi primer torneo en pista dura de todo el año. No es una semana mala. Esta superficie es complicada para mí. He venido aquí cuando he podido y he tenido problemas, pero siempre he estado al menos en cuartos. No hay ninguna maldición. aparte otros han jugado mejor que yo", expresó ya en conferencia de prensa.