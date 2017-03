Matan a curandero fiestero

Bahía Blanca

Un curandero de 74 años fue asesinado de al menos 19 puñaladas en su casa de la localidad bonaerense de Bahía Blanca, y si bien la principal hipótesis apuntaría a un conflicto personal no se descarta que el crimen haya ocurrido durante una fiesta sexual.

Las primeras líneas de la investigación respecto de la muerte del curandero José Martín Duarte, hallado muerto en su casa con un enorme número de puñaladas en distintas partes del cuerpo, arrojaron sorprendentes indicios sobre el ritmo de vida que llevaba la víctima. Tras un llamado al 911, Duarte fue encontrado tendido desnudo al costado de su cama con 19 heridas de arma blanca en su rostro y tórax, que le afectaron un pulmón y el corazón. Según las pericias, las primeras heridas las recibió parado y luego lo remataron cuando ya estaba acostado en el suelo.

Al ingresar la policía en la escena del crimen, constató que la puerta no fue forzada y que no faltaban pertenencias. En el lugar fue encontrada una suma de dinero y distintos objetos de valor, por lo que en principio los investigadores descartaron el robo como hipótesis del homicidio. Por estas horas, tanto en la Fiscalía como en la DDI se obtuvieron testimonios para intentar indagar sobre la posibilidad de conflictos previos en su seno más íntimo. Según los vecinos, Duarte era muy conocido en el barrio, vivía solo y concurría mucha gente a su casa debido a su tarea como curandero.

Al menos cuatro testigos apuntaron a uno de los hijos de la víctima. La policía allanó su casa, ubicada en frente, pero no encontró nada de interés para la causa. A quienes ya le tomaron declaración afirmaron que se llevaban muy mal, que el padre era muy violento y el hijo (que tendría problemas con el alcohol) “se la tenía jurada”. Otra teoría indica que Duarte, viudo desde hace 12 años, llevaba una vida agitada, realizaba orgías sexuales y tenía al menos tres parejas: un hombre de 32 años, una mujer de 52 y durante su velatorio apareció otra esposa desde la provincia de La Pampa.

Se sospecha que el autor o la autora del crimen podrían tener que ver con las orgías que organizaba el curandero. Incluso no desestiman la posibilidad de que el marido o pareja de una de sus “novias” lo haya atacado por despecho. Se están rastreando los mensajes de su teléfono que transcribía a mano en un cuaderno y que revelan algún grado de conflicto con el marido de una de sus novias. Creen que lo hacía para dejar evidencia de si algo pasaba.

También se encontraron muchas fotos y videos de las fiestas. El jefe de la DDI, comisario Martín Luna, dijo que “se está investigando al entorno familiar, vecinal y hasta los amigos”. Por último, si bien no es la presunción más robusta por estas horas, no descartan la posibilidad de que un cliente molesto por algún “trabajo” que no dio resultados positivos sea el responsable del crimen.

Investigación policial

El asesino lo conocía

El responsable de la DDI de Bahía Blanca, el comisario Martín Luna, aseguró que la principal hipótesis de investigación en el homicidio del curandero es “un crimen pasional”. “No estamos descartando nada, pero la teoría principal es un crimen pasional”, relató el comisario, quien contó que, como la puerta de la casa no había sido violentada, estiman que el o los asesinos conocían a Duarte, que en su rol de curandero recibía a muchas personas por día.