Mató a su cuñado y ahora lo detuvieron por un robo

Cutral Co

Cutral co. Miguel Méndez fue sentenciado a 10 años y 8 meses de prisión por asesinar a su cuñado, Félix Wircaleo, en el paraje Sauzal Bonito en octubre de 2017, pero como su condena aún no está firme, aprovechó su libertad para robar un kiosco de Cutral Co junto con otros dos hombres. La Justicia acusó a los tres por el hecho y les dictó una prisión preventiva de cuatro días.