Mató a su ex novia y se tiró debajo del tren

El atacante se escapó del lugar luego de apuñalar cinco veces a la mujer, de 33 años. Finalmente, cuando era intensamente buscado por la Policía, se suicidó al arrojarse a las vías del ferrocarril Belgrano Norte, a metros de la estación Manuel Alberti. El motorman declaró que lo vio al costado de las vías y se lanzó directamente al paso de la formación.

Las fuentes señalaron que hasta el momento no habían podido determinar si la víctima, madre de cinco hijos, había denunciado previamente a Cativa por hechos de violencia de género. La relación había terminado desde hacía unos meses, pero al parecer él insistía con volver. Al respecto, una amiga de la mujer asesinada había estado reunida con ella por la noche y subieron juntas una foto en Facebook y escribió: “Dijimos, vamos a publicar esa foto para que piense que salimos a bailar (en relación a la ex pareja de Galeano). Habíamos planeado para irnos dentro de poco y mirá con la noticia amiga que me vengo a enterar. Anoche me dijiste ojalá que este hijo de puta no venga a romperme las pelotas, me tiene cansada, no entiende que ya todo terminó”.