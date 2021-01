Mauricio Macri criticó nuevamente la gestión del actual presidente, Alberto Fernández . El ex mandatario de la Nación Argentina habló de la situación económica del país, en un Zoom con referentes de Juntos por el Cambio. Además, definieron su postura con respecto a la campaña de vacunación contra el Covid-19.

mauricio-macri.jpeg Mauricio Macri criticó nuevamente a Alberto Fernández

El ex presidente Mauricio Macri se refirió a la crisis económica y lanzó una ironía, en referencia a las promesas de campaña que hizo el Frente de Todos antes de las elecciones: “Con el resultado de la realidad donde nos prometieron asado, no va a haber asado y posiblemente muchos se queden sin parrilla; prometieron llenar la heladera y eso no va a suceder, y muchos van a perder la heladera”.