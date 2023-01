Maxi se ganó el auto de Gran Hermano y es el líder de la semana

Sin embargo, la felicidad no solo quedó ahí. El participante cordobés al mismo tiempo logró el liderazgo para la gala de nominación del miércoles. No solo no podrá ser votado por sus compañeros sino que salvará a uno de ellos de la placa.

En las redes sociales hubo enojo por el beneficio que obtuvo el joven ya que era uno de los grandes candidatos a quedar en placa y un posible eliminado.