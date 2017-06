"Me apuñaló, me robó los ahorros y perdí el trabajo"

“Me imaginé que una cosa así podía pasar”, confesó y dejó entrever el horror de estar prácticamente esperando que lo peor sucediera.

“Tené cuidado que dice que fue a pagar algo, no sea cosa que vaya para allá”, fue el mensaje que le envió su hijo de 13 años para advertirle que iba en camino. Eran aproximadamente las 20 del 22 de abril pasado.

“Voy a desconectar el celular, abro la puerta de mi casa para salir y estaba afuera”, detalló, y en ese preciso instante intentó cerrar, pero ya fue tarde, él no la dejó.

“Vengo a hablar con vos. Hasta acá llegaste”, afirmó Isabel que fueron las palabras de Heredia antes de apuñalarla.

“Tres puntazos me dio, el más profundo me perforó un pulmón. Me vio que me estaba desangrando y se fue para atrás. Yo salí corriendo para la calle”, afirmó Isabel.

“La luché hasta el final por mis hijos”, sostuvo la mujer, quien una vez afuera paró un auto y se subió tras pedir ayuda. De pie y por sus propios medios, apretándose la herida pese al pánico que afirma tenerle a la sangre, Isabel entró al hospital.

Cuando regresó a su casa, ya dada de alta, advirtió que esa noche él había regresado, y con él se habían ido todos sus ahorros.

“Me dejó sin trabajo, me sacó los ahorros, consiguió todo lo que él quería”, concluyó Isabel e inmediatamente se corrigió: “No todo, porque estoy viva”.

Exclusión del hogar

La golpeó en la calle frente a su hijo

El 26 de marzo pasado, cuando aún estaban en pareja, asistieron al cumpleaños de un sobrino y todo terminó mal. “Me vio charlando y se enojó porque no estaba pegada a él”, recordó la mujer y señaló que en ese instante Heredia saludó a todos y se fue. En cuanto ella salió junto a uno de los hijos que tiene en común, de 13 años, él la comenzó a insultar. Estando ya en la calle, Isabel indicó que él la golpeó. “Llamé a mi hijo mayor y cuando vino a defenderme, Heredia fue directamente a pegarle”, afirmó. Luego, ella lo denunció y la Justicia lo excluyó del hogar con la Policía.

CRONOLOGÍA

Una pesadilla que duró tres meses

26/3/17 Cena familiar y golpes. Heredia la golpeó en la calle cuando salían de una cena familiar. También quiso agredir a su hijo, cuando salió en su defensa.

27/3/17 Exclusión del hogar. Personal policial tuvo que ir a sacarlo de la vivenda. El hombre no quiso llevarse sus cosas, sólo se cambió.

22/4/17 La apuñaló y se entregó. Una hora después de herir a su ex pareja, el hombre se entregó en la comisaría.

23/4/17 Heredia es acusado. Le formularon cargos por tentativa de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por violencia de género.

21/6/17 El hombre seguirá preso. La Justicia le extendió la prisión preventiva a Heredia por tres meses más.

Raúl Jaime Heredia en la audiencia de formulación de cargos. Raúl Jaime Heredia en la audiencia de formulación de cargos.

El violento quedó detenido con prisión preventiva

Rincón de los Sauces

“Lo único que quiero es Justicia”, sentenció Isabel luego de volver a verle la cara a su ex pareja, esta vez en una sala de audiencias. Se trata de Raúl Jaime Heredia, quien seguirá en prisión preventiva por apuñalar a la mujer.

El miércoles se realizó una audiencia en la que el juez Diego Piedrabuena le dictó una extensión de la prisión preventiva a Heredia por el plazo de tres meses.

“Dado que los testigos tienen que declarar en juicio, el riesgo (de entorpecimiento) sigue vigente”, indicó el fiscal Fabián Flores y solicitó cuatro meses de preventiva para el acusado.

Por su parte, el querellante Marcelo Hertzriken requirió una prórroga de 10 meses y señaló que la mujer perdió su trabajo y corrió riesgo de muerte.

“Queremos que llegue viva la testigo al juicio. La prisión es la única medida que garantiza la vida de la víctima, y consecuentemente su testimonio en juicio”. Marcelo Hertzriken Velasco Querellante de la víctima por el Consejo de la Mujer del Municipio de Rincón de los Sauces

Finalmente, el defensor Fernando Diez no se opuso a la medida, pero pidió que sea por un plazo de tres meses, ya que la prueba está casi reunida.

Luego de un cuarto intermedio, el magistrado decidió avalar el requerimiento de la defensa.

“El Código Penal no pone un límite a la cantidad de veces que se puede pedir prórroga, sino al tiempo que puede durar la totalidad del plazo”, explicó Piedrabuena tras su veredicto.

El hecho ocurrió el 22 de abril a las 20, cuando el hombre violó una restricción de acercamiento que tenía hacia la mujer, por una causa de violencia de género.

En ese instante, Heredia ingresó a la vivienda de la víctima, ubicada en calles Tromen y Eva Duarte, de Rincón, y le dio dos puñaladas en el tórax.

“Me las mandé”, habría sido la frase que el agresor les dijo a los efectivos de la comisaría a la que se entregó una hora después de haber atacado a su ex pareja.