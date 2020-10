"Me citó para trabajar y me empezó a besar a la fuerza"

En una entrevista con LM Neuquén, la víctima –a quien llamaremos María– confió que había recibido la oferta de trabajo en forma de mensaje privado de parte de un joven con quien no tenía vínculo. "El domingo me escribió de la nada preguntando si buscaba trabajo y le dije que sí, porque realmente necesito trabajar. Me citó para charlar en su departamento", contó.

Al día siguiente, se reunieron en un departamento en el centro neuquino. El entrevistador le comentó las tareas de las que debía ocuparse y cómo manejarse en el lugar. Hasta allí, todo parecía ir bien, hasta que llegó el momento de irse. "Me sacó el celular y se puso como un psicópata. No me dejaba salir, a la fuerza empezó a besarme, me decía que le diera besos, que yo era grande y un montón de cosas más. Me tocó la cola, fue totalmente horrible", expresó angustiada.

Afortunadamente, la víctima logró frenar al abusador al advertirle que su novio la estaba esperando afuera y así logró retirarse del departamento.

Luego, radicó una denuncia en la Comisaría 19 y, una vez que pudo calmar su angustia, también comenzó a compartir su relato en las redes sociales con el fin de advertir a otras jóvenes respecto de la operatoria que utilizó su agresor, aprovechando su vulnerabilidad y situación de necesidad.

Gracias a la difusión recibida, confió que una cantidad "increíble" de mujeres la contactaron y narraron intentos de contacto idénticos por parte del denunciado.

El abusador denunciado

María indicó que el joven que la contactó por una falsa entrevista laboral tiene 24 años y es hijo del dueño de una tienda del Bajo. El comerciante, de hecho, la contactó para pedirle disculpas y que "por favor no le haga nada al local".

Incluso, el comercio emitió un comunicado desligándose del hecho y asegurando que el denunciado fue separado de su cargo hasta tanto la Justicia intervenga.

La joven indicó que recibió capturas de pantalla de "al menos 50 chicas" que le demostraron que el agresor tiene un modus operandi específico, donde contacta a jóvenes que no conoce.

