"Me siento en la obligación interna de dar más"

Sofía Ibáñez

ibanezs@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- José Manuel Urcera es líder en el campeonato del Turismo Carretera, viene de ganar una final en el autódromo de Rafaela y no se relaja. Ayer, después de entrenar en karting, habló con LM Neuquén de su presente, sin dudas el mejor en sus cinco temporadas en la Máxima. “Los buenos resultados me motivan para entrenar más, profesionalizarme más y no tirar la toalla y relajarme. Me siento en una obligación interna de dar más que antes”, afirmó el piloto rionegrino.