Mediación por el alambrado: habrá nueva reunión con otros organismos

El concejal Francisco Baggio, quien denuncia que el country no permite el paso peatonal al río Neuquén, no estuvo presente ya que no estaba convocado.

La reunión se desarrolló entre las 15.30 y las 16.45. A las 17, un grupo de vecinos convocados por Baggio se reunieron en el lugar de la polémica para evaluar próximas acciones a seguir.

Al igual que la reunión anterior, estuvieron el defensor del Pueblo de la Ciudad Ricardo Riva, el asesor legal del Rincón Club de Campo Marcelo Inaudi y el asesor legal de la municipalidad de Neuquén Javier Pino Muñoz.