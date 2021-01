Meliquina, la villa paradisíaca que tendrá fibra óptica

Para ello se conectará la fibra óptica de Arsat, que pasa por la Ruta de los Siete Lagos, a un nuevo cableado desde la Ruta Nacional 40 hasta el comienzo del Lago Meliquina, un tramo de 6 km. Allí traspasar los cables por el lago para para cubrir otros 8 kilómetros de red subacuática hasta llegar a la costa de la Villa.

Villa Lago Meliquina.jpg Villa Meliquina, un paraíso en el medio de la cordillera neuquina.

“En la costa del lago vamos a sumergir los cables, una fibra que se fabricó en China y que le compramos a la empresa Argentina Tecnored. Ellos le plantearon a los fabricantes que se trata de un lago en el que no hay sales, no hay moluscos, no hay depredadores que puedan romper los cables. Por eso resultó ser una fibra liviana la que vamos a utilizar a diferencia de otras que son tanques de guerra que se mueven con grúas”, especificó Sánchez.

Estas obras se llevarán a cabo el próximo marzo, cuando el lago reduzca su cauce y sea más fácil sumergir los cables. “Nosotros vamos a utilizar una lanchita o balsa de madera y con eso vamos ir bajandola. La fibra tiene que soportar la presión a la que va estar sumergida, que son unos 150 metros aproximadamente, unas 16 atmósferas de presión. Teniendo en cuenta esto se utilizó un tubo de 3 milímetros de acero con el que se protege la fibra para sumergirla”, explicó Sánchez.

Con esta nueva obra, no solo se busca mejorar el servicio que la Cooperativa ofrece, sino que también se busca tener una conexión más estable, ya que hasta el momento llega de forma inalámbrica y muchas veces se pierde la señal.

Para el desarrollo de este servicio, Cotesma gestionó un aporte no reembolsable del Gobierno Nacional y junto al aporte de ENACOM y una inversión de la Cooperativa alcanzan los 11 millones de pesos necesarios para llevar adelante la obra.