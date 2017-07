Mellado: "El Ruso me quería, los dirigentes no..."

Antes de viajar a General Pico, para sumarse a Ferro, el volante habló con LMN y contó: “A mí me llamó el Ruso (Henry Homann) y me dijo que no me iban a tener en cuenta. Me dijo que él me quería y los dirigentes no, así que no podía hacer nada, los que mandan son ellos”.

A la vez se despidió de la gente. “Lo único que puedo decirles es gracias. Me voy un poco triste porque no pude seguir. Pero a los hinchas, sólo agradecimiento por el apoyo de siempre”, culminó.