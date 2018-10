Menem, absuelto en la causa por tráfico de armas

Por mayoría, la sala del tribunal de alzada -integrada por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi- no se cumplió el “principio del plazo razonable” para arribar a una condena firme y determinar si Menem y otros 10 imputados son culpables o inocentes por el contrabando de 6500 toneladas de armas.

“La política y la justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma justicia impidieron el cumplimiento de la condena”. Elisa Carrió Dijo que demuestra la visceral impunidad que hiere al país

Según se pudo saber, la jueza Catucci entendió que el contrabando no existió y que los plazos estaban vencidos, mientras que -sin analizar la existencia o no del delito- Riggi hizo hincapié en que se habían extralimitado todos los tiempos lógicos para dar respuesta a una investigación penal. Mahiques, por su parte, se inclinó por condenar la pena de los implicados, salvo a Menem y al ex director de Fabricaciones Militares Jorge Antonio Cornejo Torino, por entender que no se encontraron elementos probatorios subjetivos que indiquen que sabían de los delitos que se estaban cometiendo.