Menopausia: tener una actividad sexual intensa la retrasaría

"Si una mujer no está teniendo sexo, no hay posibilidad de embarazo, entonces el cuerpo ‘decide’ no invertir en la ovulación, como si lo considerara una pérdida de tiempo", dijo Megan Arnot, candidata a PhD de la University College London y codirectora de la investigación. Arnot dijo que los hallazgos ofrecían más argumentos a la idea de que la menopausia humana originalmente evolucionó para reducir el conflicto reproductivo entre generaciones de mujeres, y para permitir que las mayores mejoraran sus estados físicos invirtiendo en el cuidado de sus nietos.

Ruth Mace, otra de las científicas del University College of London, indicó: "Si una mujer tiene pocas relaciones sexuales cuando se aproxima la cuarentena, su cuerpo no recibirá las señales físicas de un eventual embarazo". De esta manera, al hacerlo con mayor continuidad, el cuerpo se cree joven y ralentiza el proceso del fin del ciclo menstrual. "Por supuesto, la menopausia es inevitable en las mujeres y no existe ninguna intervención mediante el comportamiento que pueda evitar que cese de la etapa reproductiva", aseguró Mace.

Si bien se dio a conocer recientemente el estudio que comprueba la relación entre el sexo y la menopausia, no es la primera vez que se estudia dicha relación. Hace años se comprobó que las mujeres casadas alcanzan la menopausia más tarde que las solteras o divorciadas. Esto coincide con llevar una vida sexual activa.

