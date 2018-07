Como si fuero poco, a la ex de Martín Redrado se la vio muy diferente en relación con sus últimas apariciones, por lo que muchos usuarios comentaron que había vuelto a pasar por el quirófano.

La polémica se desató cuando el conductor propuso la consigna “los que cambiaron su cuerpo para sentirse mejor”. “Cuando me las hice por primera vez yo tenía mucha lolas y había hecho una publicidad en el exterior, tenía la plata, el dólar estaba a 4 y dije ‘bueno’, no sé por qué se me ocurrió...”, lanzó Luli Pop y continuó diciendo: “Había quedado (con) una barbaridad y mi mamá se me puso a llorar. Las llevé un tiempo y después me fui sacando”.

La modelo evitó hacer referencia a los retoques en el rostro, por lo que en las redes sociales la liquidaron. “Luciana Salazar dice que solo se hizo las tetas jajajajajajajaja”; La cara de Luciana Salazar evolucionó más que el fútbol belga”; “No apunten con las luces muy directamente a Luciana Salazar porque con el calor se va a derretir” y “Qué clase de mutación es esa que esta ahí que se hace llamar Luciana Salazar???? Es un monstruo la cara Dios mío!!!!!!”, fueron algunos de los tuits que circularon.