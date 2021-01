Merkel apuntó contra Twitter por la suspensión a Trump

La posición de Merkel por la acción de Twitter sobre Trump se suma a la de otros líderes políticos como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.

AMLO se pronunció la semana pasada y destrozó a las redes sociales, aunque aclaró que no justificaba lo ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos:

"No me gustó ayer lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso", aseguró AMLO. " Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas", añadió.

La suspensión definitiva de Twitter

Este viernes, la red social Twitter anunció a través de un comunicado la suspensión definitiva de la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras concluir que existía riesgo de "incitar a la violencia".

"Debido a la tensiones existentes en Estados Unidos (...) estos tuits tienen que ser leídos en el contexto de eventos más ampliados y la forma en la que las frases del presidente pueden movilizar a diferentes audiencias", ha explicado la red social.

Los mensajes de Trump durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado miércoles fueron borrados por el mismo motivo en la red social que suspendió la cuenta durante 12 horas.