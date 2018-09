Messi: "Juventus es favorito a ganar la Champions"

“Aquí lo tengo todo. Llevo 13 años aquí, es toda mi vida, en el mejor equipo del mundo... La ciudad, si no es la mejor, es una de las mejores del mundo. Mis hijos han nacido en Cataluña, no tengo ninguna necesidad de irme a otro lado”, manifestó el astro argentino.

Fue su primera entrevista como capitán del Barcelona y también la primera en años, pues se trata de un futbolista con aversión a hablar con los medios. Messi, de 31 años, explicó que todavía no sabe qué hará cuando se retire. “Con 40 no creo que esté jugando. No he pensado qué hacer cuando no juegue. Sinceramente, no lo sé. No sé dónde terminaré. Pienso en dónde estamos, en los años que puedo llegar a jugar y nada más. Cuando llegue el momento, ya encontraré algo que me llene”, comentó.

Además, se refirió a la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, “uno de los mejores del mundo”. “El hecho de que Cristiano no esté en la plantilla lo hace un equipo menos bueno y hace a la Juventus un claro favorito a ganar la Champions, por el plantel que ya tenía más su llegada”.

Por último, Messi no hizo referencia a la Selección argentina.

"Aquí lo tengo todo. Llevo 13 años aquí, Barcelona es toda mi vida. No tengo ninguna necesidad de irme a otro lado". Lionel Messi. Capitán del Barcelona y Argentina