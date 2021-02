Messi: más de 270 millones de euro debe pagar en impuestos

Tebas lleva mucho tiempo criticando los requisitos impositivos para los futbolistas, bajo la consideración que deja al fútbol español en desventaja al negociar transferencias, por lo que ha reclamado al gobierno español que modifique el régimen fiscal con el fin de no espantar el fichaje de jugadores.

Messi cobrará más de 500 millones de euros

El contrato filtrado y publicado en el diario El Mundo donde se refleja el dinero que podría cobrar Messi en cuatro años de contrato con el Barcelona, si consigue cumplir el 100% de las cláusulas estipuladas en el documento. Y ojo a esto, porque si Messi no cumple con todas las exigencias del Barcelona, no cobraría la cantidad de 555.237.619 millones de euros, y aun cumpliendo con todas las cláusulas, no cobraría ese monto y a continuación, explicamos lo que decimos.

En los más de 500 millones que ofreció el Barcelona a Messi por cuatro años más de contrato empezando en el 2017, incluye el sueldo fijo, derechos de imagen, primas y variables ajustadas a cada temporada. De hecho, entre esas primas está incluida la de renovación y por el hecho de firmar ese contrato, Messi recibió casi 98 millones, adicional está otra prima por ganar la Champions League donde le darían 3.5 millones por cada campeonato ganado, pero todos sabemos que el Barcelona tiene muchos años sin sumar ese trofeo a sus vitrinas.